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Mansur Yavaş kurultayda CHP yönetimine sitem etti cevap Ekrem İmamoğlu'ndan geldi
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Mansur Yavaş kurultayda CHP yönetimine sitem etti cevap Ekrem İmamoğlu'ndan geldi

Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024, 16:53 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2024, 16:53

CHP'de parti programının görüşüldüğü ATO Congresium'daki 20. Olağanüstü Kurultay'a Mansur Yavaş'ın çıkışı damga vurdu. Kendisine 1 saat önce haber verildiğini ifade eden Yavaş, "Aylardır yakılan fitne ateşine odun atmış" sözleriyle parti yönetimine isyan etti. Özel sorumluluğun kendisinde olduğunu ifade etse de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, parti yönetimine sitem eden Yavaş'ı kameraların önünde hedef aldı. Yaşananlar bir gün önce aday belirlenmesine sert sözlerle itiraz eden Yavaş'a tuzak kurulduğu değerlendirmelerine sebep oldu.

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