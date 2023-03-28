RAMAZAN İMSAKİYE
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Mangır Merdan Yanardağ'dan yıkama yağlama şov: ''Kılıçdaroğlu peygamber soyundan geldi''

Mangır Merdan Yanardağ'dan yıkama yağlama şov: ''Kılıçdaroğlu peygamber soyundan geldi''
28.03.2023 22:48

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı seçilmesinin ardından HDP’yle yaptığı kirli pazarlık, başta Yavuz Ağıralioğlu olmak üzere birçok ismi rahatsız etmişti. Hatta Yavuz Ağıralioğlu söz konusu pazarlığı gerekçe göstererek istifasını duyurmuştu. Söz konusu kirli pazarlık sonrası fondaş medya HDP’yi aklama seanslarına geçti. TELE 1’de Merdan Yanadağ, “HDP ile PKK arasında organik hiçbir ilişki saptanmamasına karşın. Hiçbir somut bağ saptayamamışsınız. Peki bir HDP yöneticisinin terörü öven tek bir sözü var mı? Yok” dedi. Yanardağ’ın bu sözlerinin ardından sosyal medyada HDP’li isimlerin PKK savunuculuğu yaptığı anlar paylaşılmaya başlandı. Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun Konya ziyareti hakkında da konuşan Yanardağ, “Kılıçdaroğlu’nun peygamber soyundan geldiği İstanbul Müftülüğü’nde kayıtlı” dedi.

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