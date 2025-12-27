Hatay Valisi Mustafa Masatlı A Haber'e konuştu

6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan asrın yeniden inşa süreci tüm hızıyla sürerken, deprem bölgesinde bugün tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldı. Devlet ve milletin omuz omuza verdiği büyük seferberlik kapsamında tamamlanan konut ve iş yeri sayısı 455 bin 357’ye çıktı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, A Haber’e yaptığı özel değerlendirmede, “Bugün Hatay için bayram günü” ifadelerini kullanarak gelinen noktanın önemine dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’da düzenlenecek törenle hak sahiplerine anahtarlarını teslim ederek, binlerce aileyi yeni yuvalarıyla buluşturacak.