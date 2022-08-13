Mangır medyası CHP’li ve İYİ Partili belediyeleri haraca bağladı!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Halk TV, KRT ve TELE 1'in CHP ve İYİ Parti tarafından fonlandığını duyurmasının ardından besleme medyada taşlar yerinden oynadı. TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İnce'nin söz konusu açıklamalarının ardından CHP ve İP'ten para aldıklarını itiraf etmek durumunda kaldı. Bu sözlerin ardından Muharrem İnce, fondaş medyanın muhalefet belediyelerini de haraca bağladığını açıkladı. Tüm bu gelişmeler A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. AK Parti Milletvekili Hacı Özkan, hiçbir icraatı olmayan muhalefet partilerinin 'başarı varmış' algısını yaymak için bu tarz yollara başvurduğunu söyledi.