Haberler Güncel Videoları Mangır medyası CHP’li ve İYİ Partili belediyeleri haraca bağladı!

Mangır medyası CHP’li ve İYİ Partili belediyeleri haraca bağladı!

Mangır medyası CHP’li ve İYİ Partili belediyeleri haraca bağladı!
13.08.2022 00:20 - Son Güncelleme: 13.08.2022 00:27

OTOMATİK OYNAT

Güncel 04:39
"CHP'li belediyeleri...
Güncel 04:39
"CHP'li belediyeleri...
Güncel 00:16
Türkiye’nin yerli otomobili...
Güncel 09:46
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’ndan...
Güncel 01:44
Deterjan Pazarı'na soruşturma!...
Güncel 13:46
Başkan Erdoğan 34 HES'in...
Güncel 00:54
Muharrem İnce’den fondaş...
Güncel 02:18
''Seçmen bilgilerinin...
Güncel 01:35
Vali Yerlikaya'dan İstanbul’a...
Güncel 11:47
Halkın seçtiği ilk...
Güncel 00:48
İnce'den 6'lı ittifaka sert...
Güncel 01:13
Yunanistan düzensiz...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Halk TV, KRT ve TELE 1'in CHP ve İYİ Parti tarafından fonlandığını duyurmasının ardından besleme medyada taşlar yerinden oynadı. TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İnce'nin söz konusu açıklamalarının ardından CHP ve İP'ten para aldıklarını itiraf etmek durumunda kaldı. Bu sözlerin ardından Muharrem İnce, fondaş medyanın muhalefet belediyelerini de haraca bağladığını açıkladı. Tüm bu gelişmeler A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. AK Parti Milletvekili Hacı Özkan, hiçbir icraatı olmayan muhalefet partilerinin 'başarı varmış' algısını yaymak için bu tarz yollara başvurduğunu söyledi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA