Leventte'teki saldırıda polislerle alay eden plaza çalışanlarına soruşturma
Levent'teki terör saldırısı sonrası bazı paylaşımlar hakkında "devletin emniyet teşkilatını alenen aşağılama" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik/aşağılama" suçlamalarından soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Söz konusu şahıslar tarafından, terör saldırısına müdahalede bulunan Türk polisine hitaben 'Sen sağ bek, ben sol bek' şeklinde ifadeler sarf edildiği, bu suretle görevini ifa eden emniyet güçlerinin ciddiyetinin küçümsendiği ve kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışıldığı anlaşılmıştır" denildi.