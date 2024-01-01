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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024, 23:26 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2024, 23:34

Lağım çukuru Ekşi Sözlük'ten algı operasyonu | Kelime-i Tevhid bayrağını hedef aldılar, provokasyonu meşrulaştırdılar! İslam'a ve Müslümanlara ağır hakaret

Her türlü sapkınlığın yaşandığı, yıllardır İslam'ın kutsallarına hakaret eden yazarlarıyla ve pedofili skandallarıyla haber olan, internetin lağım çukuru olan Ekşi Sözlük yeni bir rezilliğe daha imza attı. Lağım çukuru, Ege A., isimli kişinin üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı yeşil renkli bayrak açan İsmail Aydemir'e "Sen Arap sevicisin" diyerek yumruk attığı provokasyonu meşrulaştırmaya çalıştı. Kelime-i Tevhid bayrağını hedef alan lağım çukuru Ekşi Sözlük, İslam’ı ve Müslümanları ağır hakaretlerle hedef aldı.

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