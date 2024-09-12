Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Takla atan araç metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 5 yaralı

Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Metrelerce sürüklenen otomobilde bulunan aynı aileden bir çocuk hayatını kaybederken 3’ü çocuk 5 kişi ise yaralandı.
Kaza, 05.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer geçişi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.T. idaresindeki 07 AJT 144 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı. Ağaçlık alandan taklalar atarak yan yola savrulan otomobilde, M.T. isimli çocuk olay yerinde hayatını kaybederken aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.