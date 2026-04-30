Külliye’de dev zirve: Başkan Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi ağırlıyor

Siyaset gündeminin en önemli başlıklarından biri olan Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesi bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşiyor. Cumhur İttifakı'nın iki lideri, ülke gündemindeki stratejik konuları değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Gündem: Yeni anayasa ve güncel siyaset

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen kabulde; meclis takviminden ekonomi politikalarına, yeni anayasa hazırlıklarından terörle mücadeledeki son duruma kadar birçok önemli dosyanın ele alınacağı öğrenildi. Görüşmede ayrıca ittifakın önümüzdeki döneme dair yol haritası ve meclis çalışmaları üzerindeki koordinasyonun da pekiştirilmesi bekleniyor.