Adana'nın Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde 25 yaşındaki genç, eline aldığı kolonya şişesiyle 9'uncu kattaki dairenin balkonuna çıkarak "Kendimi ve evi yakacağım" diye bağırdı. Madde etkisinde olduğu öne sürülen E.A.'nın bağırışları üzerine mahallede büyük panik yaşandı.

Polis ve İtfaiyeyi Görünce Daha da Sinirlendi

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekiplerini balkonda gören genç sakinleşmek yerine öfkesini artırdı. "Polis ve itfaiye gitmezse evi yakarım" diye tehditler savuran E.A., "Polisleri sevmiyorum, gitsinler" diyerek bağırmaya devam etti. İtfaiye ekiplerinin merdivenle daireye girmeye çalışması üzerine genç daha da gerginleşerek "Zorla evime girmeye çalışıyorlar, hakkımda şikayet yok" diye seslendi.

Müzakereci Polisler Devreye Girdi

Olayın tırmanması üzerine bölgeye müzakereci polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, E.A.'yı kapıyı açması ve balkonu terk etmesi için yaklaşık 4 saat boyunca ikna çalışması yürüttü. Uzun ve gergin müzakerenin ardından genç, kapıyı açarak binadan aşağı indi.

Daha Önce de Aynı Girişimde Bulunmuş

Gözaltına alınan E.A., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Edinilen bilgilere göre gencin daha önce de aynı adreste evi yakmaya teşebbüs ettiği öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.