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Kılıçdaroğlu’nun ‘The Democratic Father’ pankartında dikkat çeken kukla çizimi!

Kılıçdaroğlu’nun ‘The Democratic Father’ pankartında dikkat çeken kukla çizimi!
14.01.2023 12:30 - Son Güncelleme: 14.01.2023 12:31

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Partisinin Denizli porgramına katılan Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerle bir araya geldi. Toplantıda Kılıçdaroğlu 'Baba' filminin müziği ve film afişiyle karşılandı. Afişte yer alan 'The Democratic Father' yazısının üzerindeki kukla ipleri dikkati çekti. Gazeteci Hulki Cevizoğlu, "Kime kukla demokrat diyorlar?" sorusunu sordu. Tartışmaların ardından akıllara Kılıçdaroğlu'nun çzidiği aday profili geldi. "Seçimden sonra seçilecek cumhurbaşkanının altılı masayı da götürmesi lazım" diyen Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayını belirledikten sonra liderlerle uyum gibi bir sorun çıkarsa bu felakete yol açar." sözleriyle muhtemel adayın masanın adeta emir eri gibi davranacağını vurgulamıştı.

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