CANLI YAYIN
Geri
Sultanahmet Camii'nde bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

Sultanahmet Camii'nde bayram yoğunluğu havadan görüntülendi

Bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren Sultanahmet Camii'ne akın etti. Yerli ve yabancı çok sayıda kişinin katıldığı bayram namazında cami ve avlusunda yoğunluk oluştu. Bayram namazı için tarihi camiye gelen vatandaşların oluşturduğu kalabalık dron ile havadan görüntülendi.

Sultanahmet Camii'nde Kurban Bayramı namazı nedeniyle sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hareketlilik yaşandı. Aileleriyle birlikte camiye gelen vatandaşlar, güvenlik noktalarından geçerek cami içine ve avluya alındı. Cami içerisinde kısa sürede yoğunluk oluşurken, birçok kişi namazını avluda kıldı. Bayram namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Namazın ardından cemaat birbirleriyle bayramlaşırken, bazı vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirdiği görüldü. Yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği tarihi cami ve çevresinde oluşan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Diyarbakır'da feci olay: Evin bahçesindeki ağaca asılı halde ölü bulundu
Diyarbakır'da feci olay: Evin bahçesindeki ağaca asılı halde ölü bulundu
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in görevinin iptali için TBMM'ye dilekçe verdi
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in görevinin iptali için TBMM'ye dilekçe verdi
Sokak ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı
Sokak ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı
Kassam Tugaylarından dikkat çeken bayram videosu: Mescid-i Aksa'ya yürüdüler
Kassam Tugaylarından dikkat çeken bayram videosu: Mescid-i Aksa'ya yürüdüler

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle