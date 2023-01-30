Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na 'senin yerin belediye' mesajı!

CHP ve İYİ Parti arasında süregelen adaylık savaşı boyut kazanarak büyüyor... Son olarak iki parti arasında '13 Şubat' krizi patlak verirken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'kazanacak bir aday' söylemine sığınan Meral Akşener'e 'anketli' bir gönderme geldi. CHP lideri, "Aday olursam kazanırım. Anketler bunu gösteriyor" dedi. Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Akşener'den aldığı rüzgarla il il gezen Ekrem İmamoğlu da vardı. "Ekrem Bey başarıyla başkanlık görevini yapıyor. İstanbul saat gibi işliyor" diyen Kılıçdaroğlu, sıklıkla yaptığı '16 milyon' vurgusunu yineleyerek İmamoğlu'na 'senin yerin belediye' mesajı verdi.