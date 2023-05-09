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Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ iltisaklı KHK'lılara bahar gelecek söz'ü!

Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ iltisaklı KHK'lılara bahar gelecek söz'ü!
09.05.2023 19:14 - Son Güncelleme: 09.05.2023 19:24

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7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tamamını görevlerine iade edeceğiz" diyerek iade-i itibar sözü verdiği FETÖ iltisaklı KHK'lılara şimdi de "Size baharı getireceğiz" sözü verdi. HDPKK ve Kandil'e verdiği 'söz'lerden sonra FETÖ'ye de 'Sana Söz' diyen Kılıçdaroğlu büyük tepki uyandırdı. Öte yandan CHP “Sana söz yine baharlar gelecek” sloganıyla seçim kampanyasını başlatıp, "KHK'lılara da bahar gelecek" derken cezaevlerindeki FETÖ’cülerin 'bahar' vurgulu mesajları dikkatlerden kaçmıyor. Bir yandan da Kılıçdaroğlu'na peşi sıra destek açıklamasında bulunan FETÖ'cü firariler mevcut.

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