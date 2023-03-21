Haberler Güncel Videoları Kılıçdaroğlu dün 'Türkiye'yi IMF'ye mahkum etme' planını anlattı bugün de İzmir'de 'ekonomik bağımsızlık' naraları attı

Kılıçdaroğlu dün 'Türkiye'yi IMF'ye mahkum etme' planını anlattı bugün de İzmir'de 'ekonomik bağımsızlık' naraları attı

Kılıçdaroğlu dün 'Türkiye'yi IMF'ye mahkum etme' planını anlattı bugün de İzmir'de 'ekonomik bağımsızlık' naraları attı
21.03.2023 00:52

OTOMATİK OYNAT

Güncel 04:12
Bakan Çavuşoğlu Yunan...
Güncel 01:55
7,6 büyüklüğündeki ikinci...
Güncel 02:53
Başkan Erdoğan ile MHP Lideri...
Güncel 08:32
Başkan Erdoğan’dan önemli...
Güncel 04:50
Bakan Nureddin Nebati deprem...
Güncel 01:17
HDPKK ve Kemal Kılıçdaroğlu...
Güncel 00:36
CHP'li Özgür Özel'den bakanlık...
Güncel 11:35
Gezici'den sonra bir anket de...
Güncel 06:29
Başkan Erdoğan Balıkesir'deki...
Güncel 01:08
AK Parti Hatay Milletvekili...
Güncel 04:31
Cumhurbaşkanlığı İletişim...
Güncel 02:01
Bakan Kurum'dan kalıcı konut...

Geride bıraktığımız günlerde 'Türkiye'yi IMF'ye mahkum etme' planını açıklayarak küresel tefecilere selam çakan 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün "Siyasi bağımsızlığın temel unsuru ekonomik bağımsızlıktır" dedi. Sahnelenen bu riyakar tutum büyük tepkiyle karşılandı. "Ekonomik bağımsızlık" naraları atan Kılıçdaroğlu, tefeci dediği Londra'dan icazet dilenip 'Parayı buldum' demişti. Bilindiği üzere yakın geçmişte CHP ve İYİ Parti IMF ile otel köşelerinde gizli buluşmalar gerçekleştirmişti.

Güncel Videoları
SON DAKİKA