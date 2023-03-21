Kılıçdaroğlu dün 'Türkiye'yi IMF'ye mahkum etme' planını anlattı bugün de İzmir'de 'ekonomik bağımsızlık' naraları attı

Geride bıraktığımız günlerde 'Türkiye'yi IMF'ye mahkum etme' planını açıklayarak küresel tefecilere selam çakan 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün "Siyasi bağımsızlığın temel unsuru ekonomik bağımsızlıktır" dedi. Sahnelenen bu riyakar tutum büyük tepkiyle karşılandı. "Ekonomik bağımsızlık" naraları atan Kılıçdaroğlu, tefeci dediği Londra'dan icazet dilenip 'Parayı buldum' demişti. Bilindiği üzere yakın geçmişte CHP ve İYİ Parti IMF ile otel köşelerinde gizli buluşmalar gerçekleştirmişti.