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Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık çelişkisi: Erdoğan aday olabilir

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık çelişkisi: Erdoğan aday olabilir
28.01.2023 21:21

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CHP'den masaya 'nifak'...

Seçimin 14 Mayıs'ta olacağının duyurulmasının ardından Başkan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili algı operasyonuna başlayan 6'lı masanın en büyük ortağı CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendini yalanladığı ortaya çıktı. Altına imza attığı toplantı metninde yer alan "Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir." açıklamasının aksine Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ın hukuken aday olabileceğini itiraf ettiği bir konuşmaya takvim.com.tr gündeme getiriyor.

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