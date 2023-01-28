Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık çelişkisi! Aylar önce yaptığı açıklama ortaya çıktı: Erdoğan aday olabilir

Seçimin 14 Mayıs'ta olacağının duyurulmasının ardından Başkan Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili algı operasyonuna başlayan 6'lı masanın en büyük ortağı CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendini yalanladığı ortaya çıktı. Altına imza attığı toplantı metninde yer alan "Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir." açıklamasının aksine Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ın hukuken aday olabileceğini itiraf ettiği bir konuşmaya takvim.com.tr gündeme getiriyor.