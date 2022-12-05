Kemal Kılıçdaroğlu’ndan peş peşe hadsiz sözler! Gazi Meclis'e hakaret etti! FETÖ yalanına sarıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında büyük bir skandala imza attı. AK Partili ve MHP'lilere hakaret eden Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi kirli paraların çamaşırhanesi" ifadelerini kullanarak devleti karaladı, emperyal şeytanların değirmenine su taşıdı. Gri listede yer alan ülkeleri sayan CHP lideri para dilendiği İngiltere'nin de listede olmasını es geçerek riyakarlığını gözler önüne serdi. TBMM'nin 'Gazi' unvanına dil uzatan CHP lideri "Gazi Meclis falan filan bırakın o ayakları" dedi ve FETÖ yalanına sarılarak şehitlerin kemiklerini sızlattı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.