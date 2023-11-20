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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023, 18:26 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023, 18:42

Kayıp 11 denizciden haber var mı? AFAD Başkanı Okay Memiş'ten kaybolan gemiye ilişkin önemli açıklamalar!

AFAD Başkanı Okay Memiş, Zonguldak'ta fırtına ve şiddetli rüzgar nedeniyle batan gemideki mürettebatla ilgili arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Okay Memiş, “İHA'lar da bölgeyi tarıyorlar. Hava şartları devam ettiği sürece arama kurtarma çalışmalarına devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

AFAD Başkanı Okay Memiş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Gündüz uçağı siz de gördünüz. İHA'lar da bölgeyi tarıyorlar. Hava şartları devam ettiği sürece arama kurtarma çalışmalarına devam etmek istiyoruz. 310 ihbar aldık, ihbar sayıları artabilir. İhbarların tamamını değerlendirdik. Zarar tespitinde 225 çatı hasarı, 10 konut zararı 213 zararını tespit ettik. 50 milyon liralık ödenek valilik hesabına aktarıldı. Bunlar zarar gören vatandaşlarımızın hesaplarına aktarılacak.

Biz anlık olarak meteoroloji verilerini takip ediyoruz. En son yapılan verilere göre; bölgemiz için yarın ve sonraki gün için olumsuz durum yok. Yeşil görünüyor harita. Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde turuncu alarm yarın için devam ediyor. Deprem bölgesinde 200 bin konteyner bulunmakta. Çok yoğubir yağış olmasına rağmen çok büyük bir sorun yaşamadık.

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