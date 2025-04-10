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Kars’ta uzman çavuş cinayeti kamerada!
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Kars'ta uzman çavuş cinayeti kamerada!

Giriş Tarihi: 10.04.2025 13:00:55 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 13:41:30

Kars'ın Kağızman ilçesinde Uzman Çavuş Selman K., kendisine "yan baktığı" iddiasıyla tartıştığı Yakup Aydın'ı beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Bir kafeteryada yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. | Kars'ta uzman çavuş cinayet videosu izle...

Kars'ın Kağızman ilçesindeki bir kafeteryada Uzman Çavuş Selman K.'nin (29), kendisine yan baktığını iddia ettiği elektrik dağıtım şirketi çalışanı Yakup Aydın'ı (32) tabancayla vurarak öldürdüğü olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 6 Nisan saat 16.00 sıralarında Kağızman ilçesindeki bir kafeteryada meydana geldi. Kafeteryada arkadaşı ile oturan Yakup Aydın, yanına gelen bir kişi ile masadan kalkarak kafeteryanın çıkışına doğru gitti. Bu sırada masada tek oturan ve cep telefonu ile uğraşan Uzman Çavuş Selman K., ikilinin yanına gitti. İddiaya göre, Selman K., Yakup Aydın'a, "Neden yan yan bakıyorsun?" deyince önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kafeterya çalışanları ve müşteriler, araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Selman K., belindeki beylik tabancasını çıkardı. Bir kişinin kapıya doğru iteklediği Yakup Aydın merdivenlerden inerken, Selman K. peşinden art arda ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla düşen ve merdivenlerde bir süre sürüklenen Aydın, ağır yaralandı.

Olayın ardından Selman K., vurduğu Yakup Aydın'ın yanından dışarı çıkarak uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan Yakup Aydın, kurtarılamadı. Aydın, Kağızman Ortaköy'de yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından güvenlik gerekçesiyle Kars Adliyesi'ne sevk edilen Uzman Çavuş Selman K., savcılıkta susma hakkını kullandı. 'Kasten öldürme' suçundan mahkemeye çıkarılan Selman K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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