İstanbul'da sağanak ve dolu etkisini artırdı: Çatalca Tüneli'nde araçlar mahsur kaldı, yağış saat 22.00'ye kadar sürecek
İstanbul genelinde akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sağanak yağış ve yer yer bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu, kentin birçok noktasında günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca Tüneli'nde yoğun dolu nedeniyle bazı araçlar mahsur kalırken, Silivri'de yollar beyaza büründü, Büyükçekmece'de caddeler suyla doldu, Güngören çevresinde ise gök gürültülü sağanak ara sokaklarda trafiği kilitledi.
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Güncel