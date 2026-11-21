Hal Yasası'nın taslak maddeleri belli oldu: Aracı zincirini kısaltacak 9 maddelik düzenleme Meclis'e gönderildi

Bakan Ersoy'dan kitaplara adanan bir ömre vefa: Prof. Dr. İsmail Erünsal için özel eser hazırlanıyor

Osmaneli–Bursa hattında test süreci başladı: Bursa–Ankara ve Bursa–İstanbul 2 saat 15 dakika

Kırmızı bültenle aranan Nusret Skrıjelj İstanbul'da yakalandı: Brezilya'daki 3 ton kokainin arkasındaki isim olduğu belirlendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan 15 yaş kuralı ve terörsüz Türkiye vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan 15 yaş kuralı ve terörsüz Türkiye vurgusu