Başkan Erdoğan Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı Açılış Töreni'nde konuştu: "Geç gelen adalet vicdanları karartır"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı Açılış Töreni'nde yargı hizmetlerinin hızlandırılması ve adaletin gecikmeden tecelli etmesi gerektiğini vurguladı. Geç gelen adaletin vicdanları kararttığını ve devlet-vatandaş bağını yıprattığını ifade eden Erdoğan, yargılama sürelerinin kısaltılması için kanun değişiklikleri, dijital dönüşüm ve hedef süre uygulamalarına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel