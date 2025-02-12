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Karaman’da kanlı tartışma! Sosyal medyada tartıştığı kişileri tüfekle vurdu
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Karaman'da kanlı tartışma! Sosyal medyada tartıştığı kişileri tüfekle vurdu

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 09:08 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2025 09:08

Olay, saat 00.30 sıralarında Karaman'ın Piri Reis Mahallesi Piri Reis Parkı yanında meydana geldi. İddiaya göre, Murat D., sosyal medya üzerinden Abdullah Umut Can ve Salih A. ile tartıştı. Tartışma sonrası sosyal medya üzerinden randevulaşan taraflar, Piri Reis Parkı yakınında buluşup, kavga etmeye başladı. Yaşanan arbede sırasında Murat D., pompalı tüfekle Abdullah Umut Can'ı boyun bölgesinden, Salih A.'yı ise karın ve göğüs bölgesinden vurdu. Murat D. olayın ardından kaçarken, yaralılar ise özel araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Abdullah Umut Can, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı, Salih A. ise ameliyata alındı.

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