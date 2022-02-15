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Kanserle mücadele derneği süsü verip uyuşturucu hazırladılar

Kanserle mücadele derneği süsü verip uyuşturucu hazırladılar
15.02.2022 12:15 - Son Güncelleme: 15.02.2022 12:15

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Ataşehir'de park halindeki bir minibüste uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, 'kanserle mücadele derneği' adı altında kurdukları sahte bir dernekte, "Pascal Afiyetler Diler" yazılı uyuşturucu paketleri hazırladığı tespit edildi. Polis operasyon düzenleyerek minibüsteki U.K.I., T.T., E.Z.T. ve M.S. adlı biri kadın dört şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, "Pascal Afiyetler Diler" yazılı 18 poşet içerisinde 40.8 gram marihuana adlı uyuşturucu madde, iki adet hassas terazi, çok sayıda boş paket, baskılı etiket ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 660 lira ile 40 dolar ele geçirildi.

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