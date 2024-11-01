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Kandil, Öcalan'a karşı direniyor mu?
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Kandil, Öcalan'a karşı direniyor mu?

Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 13:00 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2024 13:00

Türkiye kritik bir sürece giriyor. Başkan Erdoğan'ın "iç cephe" vurgusu sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önce DEM'e el uzattı sonra teröristbaşı Abdullah Öcalan'a "Çık PKK'yı lağvet" çağrısı yaptı. Çağrı sonrası Öcalan'dan "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajı geldi. PKK elebaşlarından Duran Kalkan ise süreci tıkayacak yönde mesajlar vererek aslında yıllardır teröristbaşı Öcalan'ı pazarlık malzemesi olarak kullandıklarını ortaya koydu. Kulislerde, İmralı’dan gelen açıklamanın Kandil’deki terör baronları tarafından emperyal çıkarlar uğruna sabote edildiği konuşuluyor. Peki Kandil, Öcalan'a karşı direniyor mu? Konuya ilişkin Sabah Gazeteci Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Gazeteci Mahmut Övür ve Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.

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