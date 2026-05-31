Diyarbakır'da depremzedelere anahtar teslimi: "Devletimiz en ince ayrıntısına kadar düşünmüş"

Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 19:07

Deprem Konutlarında Büyük Kolaylık: %65 Devlet Desteği ve 18 Yıl Vade!

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan dev imar seferberliğinde 2 yılda 455 bin 357 bağımsız bölüm inşa edildi. Teslim edilen afet konutlarının ödeme planları, depremzede vatandaşların bütçelerini sarsmayacak şekilde özel olarak tasarlandı. Arsa ve altyapı maliyetleri de dahil olmak üzere konut tutarının %65'ini devletin karşılayacağı açıklandı. Peşin ödeme yapmak isteyen vatandaşlara ise evlerin satış fiyatı üzerinden %74'e varan büyük indirim oranları sunulacak.

Faizsiz ve 2 Yıl Ödemesiz Dönem

Hak sahiplerine teslim edilen konutların geri ödemeleri; faizsiz, sabit taksitli ve 2 yıl ödemesiz olarak başlayacak. Ödemeler toplamda 18 yıla yayılan uzun vadeli bir taksitlendirme sistemiyle tahsil edilecek. Satın alma aşamasında kredi kullanmayı tercih eden depremzede vatandaşlar için kamu bankaları da devreye girerek finansman desteği sağlayacak. Proje kapsamında inşa edilen güvenli binalar, deprem bölgesindeki vatandaşların hem ekonomik olarak rahat etmesini hem de geleceğe güvenle bakmasını amaçlıyor.

"Kendimi Rahat ve Güvende Hissediyorum"

Diyarbakır Oğlaklı'daki yeni evlerine yerleşen Davut ve Sevgi Tekgöz çifti, sunulan bu dev imkanlar karşısında memnuniyetlerini dile getirdi. Konut fiyatının bir araç parası bile etmediğini vurgulayan Davut Tekgöz, "Devletimiz çok büyükmüş, en ince noktasına kadar düşünmüş. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kendimi güvende hissediyorum" ifadelerini kullandı. İnşa edilen konutların sağlamlığına ve adeta yeni bir şehir kurulduğuna dikkat çeken Sevgi Tekgöz ise devletin depremin ilk gününden beri kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek yetkililere teşekkür etti.