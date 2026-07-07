CANLI YAYIN
Geri
Adliye önünde husumetliler çatıştı: 2 kişi yaralandı

Adliye önünde husumetliler çatıştı: 2 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde duruşma çıkışı adliye binası önünde karşılaşan husumetli iki grubun silahlı kavgasında vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Duruşma Çıkışı Çatıştılar

Adana'nın Kozan ilçesinde adliye binası önünde husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kozan Adliyesi'nde daha önce yaşanan bir silahlı kavganın tutuklu sanıklarının yargılandığı davanın duruşması görüldü. Duruşmanın tamamlanmasının ardından adliye önünde karşılaşan taraflar arasında tartışma çıktı.

2 Kişi Ayaklarından Yaralandı

Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirlerine ateş açtı. Olayda ilk belirlemelere göre B.K. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi ayaklarından hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçan Şüpheliler Aranıyor

Silahlı kavganın ardından olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan takip sonucunda şüphelilerden biri kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kimlikleri belirlenen ve firar eden diğer 2 şüphelinin yakalanması için emniyet güçlerinin operasyonları devam ediyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Zihni Göktay Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi!
Zihni Göktay Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi!
Başkan Erdoğan'dan Külliye'de Trump ile kritik F-35 görüşmesi
Başkan Erdoğan'dan Külliye'de Trump ile kritik F-35 görüşmesi
ABD basını Erdoğan ve Trump arasındaki bağı konuşuyor! Fox News'ten çarpıcı beden dili yorumu
ABD basını Erdoğan ve Trump arasındaki bağı konuşuyor! Fox News'ten çarpıcı beden dili yorumu
Başkan Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'ı resmi törenle karşıladı
Başkan Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'ı resmi törenle karşıladı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle