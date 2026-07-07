Adliye önünde husumetliler çatıştı: 2 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 21:57

Duruşma Çıkışı Çatıştılar

Adana'nın Kozan ilçesinde adliye binası önünde husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kozan Adliyesi'nde daha önce yaşanan bir silahlı kavganın tutuklu sanıklarının yargılandığı davanın duruşması görüldü. Duruşmanın tamamlanmasının ardından adliye önünde karşılaşan taraflar arasında tartışma çıktı.

2 Kişi Ayaklarından Yaralandı

Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirlerine ateş açtı. Olayda ilk belirlemelere göre B.K. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi ayaklarından hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçan Şüpheliler Aranıyor

Silahlı kavganın ardından olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan takip sonucunda şüphelilerden biri kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kimlikleri belirlenen ve firar eden diğer 2 şüphelinin yakalanması için emniyet güçlerinin operasyonları devam ediyor.