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Kaftancıoğlu cephesinden İmamoğlu'na: Vefasız...

Kaftancıoğlu cephesinden İmamoğlu'na: Vefasız...
25.01.2023 20:44

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Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki 'aptal-şizofren' kavgası katlanarak büyüyor. Kaftancıoğlu son olarak adaylığını istemeyip hakaret ettiği İmamoğlu'nun kuzeni Ufuk İnan'ı ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki 'Ekremci' isimlere operasyon çekti. Takvim.com.tr'nin tüm detaylarıyla gündeme getirdiği kavgada tansiyonu yükseltecek bir adım daha atıldı. Kaftancıoğlu'nun yardımcısı Saniye Yurdakul, Twitter üzerinden İmamoğlu'na "Arkanda CHP'liler olmasaydı dimdik ayakta duramazdın. CHP'ye vefasızlık yapman hoş değil" mesajı verdi. Takvim.com.tr süreci tüm ayrıntılarıyla sizler için ele aldı.

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