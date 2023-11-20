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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023, 10:15 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023, 10:19

Kafkametler adli Türk gemisi mendireğe çarparak battı: 1 ölü 11 kayıp

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde limandan çıktıktan sonra iletişimin kesildiği bildirdi. Geminin mendireğe çarparak battığını bildiren Yerlikaya, "Gemide bulunan 12 Türk mürettebat ile halen irtibat kurulamamıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri, AFAD, Kıyı Emniyeti, jandarma, emniyet, itfaiye ekipleri hazır beklemektedir. Olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle hemen arama kurtarma faaliyetlerine başlanacaktır." dedi. Bakan Yerlikaya, Türkiye genelinde meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle Diyarbakır'da 1, Batman'da 1 olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Mürettebat listesi ortaya çıktı. Denizcilik Genel Müdürlüğü, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

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