Kadir Şeker tahliye edildi mi? Mahkemeden flaş karar! 5 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak

Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi. İki tarafında itirazı sonucu Yargıtay'a giden dosya geri gönderildiği Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden incelendi. Mahkeme, Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuklu sanık Şeker, 5 Temmuz'da yine tutuklu olarak hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?

Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırıp, kamelyayı yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isteyen Kadir Şeker yaşanan boğuşma sırasında Duran'ı bıçaklayarak ölümüne sebep olmuştu.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen cezayı yüksek bularak kararın bozulmasını istedi. Yargıtay, Şeker lehine tahrik hükümlerinin en üst seviyede uygulanmasına hükmedip, dosyayı Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi. Mahkeme heyetinin, dosyayı inceleyeceği, bu süreçte tahliye olup, olmayacağını karar vereceği ardından da mahkeme tarihini belirleyeceği öğrenildi

DAVADA İKİ İHTİMAL VAR

Kadir Şeker'in avukatı ve aynı zamanda Konya Baro Başkanı olan Mustafa Aladağ, davada iki ihtimal olduğunu açıkladı. Konya'da, parkta kadın döven Özgür Duran'ı engellemeye çalışırken ölümüne neden olan Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, cezayı fazla bularak "haksız tahrik" indiriminin en üst seviyeden uygulanmasını isteyip bozmasının ardından gözler Şeker'in tahliye olup olmayacağına çevrildi. Şeker ailesi, oğullarının tahliye edileceğini günü özlemle bekliyor.

Kadir Şeker'in avukatı ve aynı zamanda Konya Baro Başkanı olan Mustafa Aladağ, iki ihtimal olduğunu belirtiyor:

Yargıtay 1. Ceza Dairesi haksız tahrik indiriminin azami hadden ya da azami hadde yakın uygulanmasını istedi. Kadir'e 12 yıl ceza verildiğini düşündüğümüzde iyi hal indirimi ile birlikte cezasının 10 yıla düşeceğini bekliyoruz.

Mahkeme, infaz yasasına göre, 2.5 yıldır tutuklu olduğu süreyi göz önüne alıp düzenleyeceği tensip tutanağı ile Kadir'i, duruşmaya çıkmadan tahliye edebilir. Ya da duruşma gününde hükümle birlikte Kadir'in tahliyesine karar verebilir.

Bu daha kuvvetli bir ihtimal. Bunun sebebi de yeni verilecek karara da tarafların itiraz hakkı var. Temyizde geçeceği süre, alacağı zaman, kesinleşme süresi dikkate alındığında Kadir'in hükümle birlikte tahliyesi daha kuvvetli bir ihtimal.

Mahkemenin Yargıtay'ın kararına uyacağı beklentisindeyiz. Diğer ihtimal de hükümle birlikte tutukluluk devamına karar da verebilir. Her ne kadar bunu istemesek de bu da bir ihtimal. Bu saatten sonra meşru müdafaa ya da yaralama ve benzeri başka bir ceza beklenmiyor.

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