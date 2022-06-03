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Kadir Şeker tahliye olacak mı? Avukatı açıkladı: 2 ihtimal var

Yargıtay, Kadir Şeker'in aldığı hapis cezasının bozulması ve indirimin en üst seviyeden uygulanması için kararı bozması ailede sevinç yarattı. Peki Yargıtay'ın almış olduğu karar ne anlama geliyor? Kadir Şeker tahliye mi olacak? Kadir Şeker'in avukatı ve aynı zamanda Konya Baro Başkanı olan Mustafa Aladağ, davada iki ihtimal olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

03.06.2022 08:49 - Son Güncelleme: 03.06.2022 08:49
Kadir Şeker tahliye olacak mı? Avukatı açıkladı: 2 ihtimal var

Konya'da, parkta kadın döven Özgür Duran'ı engellemeye çalışırken ölümüne neden olan Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu.

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Kadir Şeker tahliye olacak mı? Avukatı açıkladı: 2 ihtimal var

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, cezayı fazla bularak "haksız tahrik" indiriminin en üst seviyeden uygulanmasını isteyip bozmasının ardından gözler Şeker'in tahliye olup olmayacağına çevrildi. Şeker ailesi, oğullarının tahliye edileceğini günü özlemle bekliyor.

Kadir Şeker tahliye olacak mı? Avukatı açıkladı: 2 ihtimal var

Kadir Şeker'in avukatı ve aynı zamanda Konya Baro Başkanı olan Mustafa Aladağ, iki ihtimal olduğunu belirtiyor:

Kadir Şeker tahliye olacak mı? Avukatı açıkladı: 2 ihtimal var

Yargıtay 1. Ceza Dairesi haksız tahrik indiriminin azami hadden ya da azami hadde yakın uygulanmasını istedi. Kadir'e 12 yıl ceza verildiğini düşündüğümüzde iyi hal indirimi ile birlikte cezasının 10 yıla düşeceğini bekliyoruz.

Kadir Şeker tahliye olacak mı? Avukatı açıkladı: 2 ihtimal var

Mahkeme, infaz yasasına göre, 2.5 yıldır tutuklu olduğu süreyi göz önüne alıp düzenleyeceği tensip tutanağı ile Kadir'i, duruşmaya çıkmadan tahliye edebilir. Ya da duruşma gününde hükümle birlikte Kadir'in tahliyesine karar verebilir.

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