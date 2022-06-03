Kadir Şeker tahliye olacak mı? Avukatı açıkladı: 2 ihtimal var
Yargıtay, Kadir Şeker'in aldığı hapis cezasının bozulması ve indirimin en üst seviyeden uygulanması için kararı bozması ailede sevinç yarattı. Peki Yargıtay'ın almış olduğu karar ne anlama geliyor? Kadir Şeker tahliye mi olacak? Kadir Şeker'in avukatı ve aynı zamanda Konya Baro Başkanı olan Mustafa Aladağ, davada iki ihtimal olduğunu açıkladı. İşte detaylar...
03.06.2022 08:49 - Son Güncelleme: 03.06.2022 08:49
Konya'da, parkta kadın döven Özgür Duran'ı engellemeye çalışırken ölümüne neden olan Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu.
Kadir Şeker'in avukatı ve aynı zamanda Konya Baro Başkanı olan Mustafa Aladağ, iki ihtimal olduğunu belirtiyor: