Haberler Güncel Videoları FETÖ elebaşı Fetullah Gülen gidici! Durumu ağırlaştı 1,5 aydır ses soluk ve görüntü yok

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen gidici! Durumu ağırlaştı 1,5 aydır ses soluk ve görüntü yok

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen gidici! Durumu ağırlaştı 1,5 aydır ses soluk ve görüntü yok
03.07.2022 23:52 - Son Güncelleme: 03.07.2022 23:53

OTOMATİK OYNAT

Güncel 01:46
Vatandaşın Başkan Erdoğan...
Güncel 00:41
CHP yandaşı İsmail Saymaz HDP...
Güncel 00:46
TELE 1'de yine Türkçe ezan...
Güncel 05:32
Şehide veda
Güncel 01:56
HDP'nin yıkıldığı an
Güncel 06:27
Kemal Kılıçdaroğlu, ‘128...
Güncel 01:21
24 ilde düğmeye basıldı!...
Güncel 00:12
Japon gazeteci ile Başkan...
Güncel 06:08
NATO'nun Çok Yüksek Hazırlıklı...
Güncel 04:47
Bayraktar Akıncı TİHA 'Anadolu...
Güncel 00:24
'Çok güzel' diyaloğu
Güncel 00:26
CHP'nin kanalında Öcalan'a...

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in sağlık durumunun ağırlaştığı öğrenildi. Gülen'in özel doktoru FETÖ'cü Kudret Ünal'ın teröristbaşının yanında bulunduğu ve sağlık durumunu takip ettiği belirtildi. Öte yandan 1,5 aydır ses kaydı veya video paylaşımında bulunmaması bu iddiaları kuvvetlendirdi. Konuyu A Haber ekranlarında değerlendiren SABAH Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Gülen'in gebermesi durumunda örgütün başına kimin geçeceğinin belli olduğuna dikkat çekerek "40 yıldır süregelen bir yapı bu. Onun yerine kimin geleceği de bellidir. Paranın başında kimin olduğu da belli" dedi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA