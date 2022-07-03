FETÖ elebaşı Fetullah Gülen gidici! Durumu ağırlaştı 1,5 aydır ses soluk ve görüntü yok

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in sağlık durumunun ağırlaştığı öğrenildi. Gülen'in özel doktoru FETÖ'cü Kudret Ünal'ın teröristbaşının yanında bulunduğu ve sağlık durumunu takip ettiği belirtildi. Öte yandan 1,5 aydır ses kaydı veya video paylaşımında bulunmaması bu iddiaları kuvvetlendirdi. Konuyu A Haber ekranlarında değerlendiren SABAH Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Gülen'in gebermesi durumunda örgütün başına kimin geçeceğinin belli olduğuna dikkat çekerek "40 yıldır süregelen bir yapı bu. Onun yerine kimin geleceği de bellidir. Paranın başında kimin olduğu da belli" dedi.