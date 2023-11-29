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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023, 22:21 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023, 22:33

Kadıköy'de korku dolu anlar! Apartmana yıldırım düştü

Kadıköy'de 14 katlı metruk binanın çatısına yıldırım düştü. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay saat 19.00 sıralarında İstanbul Kadıköy ilçesi, Fenerbahçe Mahallesi, Alageyik Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre Yoğun yağmur yağışı sonrasında sitenin çatısına büyük bir gürültüyle yıldırım düştü. 15 katının tamamı boş olan bina yıldırımın düşmesiyle kıvılcımlar ve dumanlar çıkmaya başladı. Çıkan dumanlar aniden alevlenince çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekipleri gönderildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat yaptıkları çalışmayla apartmanın çatısını söndürürken, polis ekipleri de çevreye giriş ve çıkışları engellemek için olay yerine şerit çekti.

Olayın yaşandığı sokakta yaşayan Eren Akagündüz, "akşam 6 civarında şiddetli bir ses geldi. Yıldırım düşmüş ve itfaiye ekipleri müdahale etti"dedi.

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