Kabine sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Netanyahu ve katliam şebeksi için çemberin daraldığını söyleyen Başkan Erdoğan, "Soykırım suçluları döktükleri masum kanlarının hesabını mutlaka adalete vereceklerdir. Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail Başbakanı Netanyahu ve Eski Savunma Bakanı Galant hakkında tutuklama emri çıkartması bu yönde atılmış çok cesur bir adımdır" ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, ""DDK, denetim faaliyetlerini bundan sonra çok daha sıkı takip edecek, hatası, kusuru, ihmali, yanlışı olan kim varsa gereğinin yapılmasını temin edecek" dedi.