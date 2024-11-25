SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Kabine sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Haberler Güncel Videoları

Kabine sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 19:43 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024 19:43

Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Netanyahu ve katliam şebeksi için çemberin daraldığını söyleyen Başkan Erdoğan, "Soykırım suçluları döktükleri masum kanlarının hesabını mutlaka adalete vereceklerdir. Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail Başbakanı Netanyahu ve Eski Savunma Bakanı Galant hakkında tutuklama emri çıkartması bu yönde atılmış çok cesur bir adımdır" ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, ""DDK, denetim faaliyetlerini bundan sonra çok daha sıkı takip edecek, hatası, kusuru, ihmali, yanlışı olan kim varsa gereğinin yapılmasını temin edecek" dedi.

SIRADAKİ VİDEO
Boya atölyesinde yangın telaşı!
25.11.2024Pazartesi
PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi
25.11.2024Pazartesi
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte TUŞAS'ı ziyaret etti
25.11.2024Pazartesi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı!
25.11.2024Pazartesi
Rutte Türkiye’ye neden geldi, masada hangi konular var? Filiz Katman A Haber’de değerlendirdi
25.11.2024Pazartesi
Bunlar da Var
4 kişiyi öldürüp intihar etti: Dehşet anları kamerada 04:59
4 kişiyi öldürüp intihar etti: Dehşet anları kamerada
24.11.2024Pazar
Marmara adasındaki mermer ocağında toprak kayması: 1 işçi öldü 01:46
Marmara adasındaki mermer ocağında toprak kayması: 1 işçi öldü
24.11.2024Pazar
Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara Gülatan’dan DNA açıklaması 01:32
"Korkusu yoksa bir daha örnek versin"
25.11.2024Pazartesi
Avcılar’da kuaföre silahlı saldırı: Bir ölü bir ağır yaralı 01:05
Avcılar’da kuaföre silahlı saldırı: Bir ölü bir ağır yaralı
24.11.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA