SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıJandarmadan milyarlık operasyon: 12 ilde 60 tutuklama!Jandarmadan milyarlık operasyon: 12 ilde 60 tutuklama!Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 09:28 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2026 09:31 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Jandarmadan 12 ilde dev darbe: 1,3 milyar TL’lik vurgun deşifre edildi! Nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 86 şüpheliden 60’ı tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bunlar da Var 00:10OnlyFans operasyonu: 17 tutuklama 16.02.2026Pazartesi 00:58Zonguldak'ta maden ocağında göçük - İlk görüntüler 16.02.2026Pazartesi 02:53Zonguldak'ta madende göçük 16.02.2026Pazartesi 00:51Bursa'da motosikletli ölüm kamerada! 16.02.2026PazartesiCANLI YAYIN