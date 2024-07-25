İzmir'de sağanaktan korunmaya çalışırken akıma kapılan Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay'ın ölümüne ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda Gdz Elektrik'in kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasındaki koordinasyon eksikliğinin arızanın ortaya çıkmasında etkili olduğu görüşüne yer verildi. Öte yandan soruşturmada İZSU Genel Müdürü ve Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.