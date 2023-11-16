Son dakika haberi! İzmir’de seyir halindeki metro, Sanayi durağında raydan çıkarak duvara çarptı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olayda ilk belirlemeye göre vagondaki 3 kişi hafif şekilde yaralanarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, olayı tren arızası diye vererek rezaleti örtbas etmeye çalıştı. Vatandaşlar ise sosyal medyadan İzmir Metro hesabının paylaştığı gönderiye, "Tren raydan çıktı doğru dürüst bilgi ver" diyerek tepki gösterdi.