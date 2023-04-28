İzmir'de lüks sitede büyük yangın! Bakan Kasapoğlu'ndan önemli açıklamalar

Yangın, saat 22.30 sıralarında Yenikale Mahallesi İsmail Cem Sokak'ta bulunan lüks bir sitede çıktı. Henüz sebebi bilinmeyen yangında, alevler kısa sürede büyüyerek, lüks binayı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına müdahale etti. Çevredeki binalarda oturanlar önlem amaçlı evlerini terk ederken, yanan siteden zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

00:12 VALİ KÖŞGER: YANGININ ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKMA İHTİMALİ VAR

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, A Haber'e yaptığı açıklamada can kaybının olmadığını vurgulayarak "Yangın kaynaklı yaralı yok. Yangının sebebi henüz bilinmiyor. Elektrik kontağından çıkma ihtimali var. Site görevlilerinin ilk tespit ettiğine göre lokal bir alanda çıkmış yangın. Onlar söndürmeye çalıştığı sırada parlamış. Bölgede doğal gaz yok zaten. Kesin bilgi yarın yapılacak tekliklerle çıkacak" dedi.

Yangın hızlı yayılmasına da değinen Köşger "Sert bir rüzgar vardı. Hem dış cephe kaplaması hem de Balkon ahşap. Bunların yangının hızını artırdığını değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

23:55 AFAD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Twitter'dan yaptığı açıklamada "İzmir ilimizin Narlıdere ilçesinde bulunan bir sitede devam eden yangına itfaiye ekipleri, AFAD, Orman Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü toma ekipleri tarafından müdahale edilmektedir. An itibarıyla herhangi bir yaralı ve can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.