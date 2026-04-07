Yılmaz Özdil’den fondaş medyada "Silivri diktası" isyanı! "Zübüğe zübük, hırsıza hırsız" dedi, CHP’deki lağımı deşifre etti

Sözcü Medya Grubu’ndan ayrılığıyla medya dünyasını sarsan Yılmaz Özdil, kendi YouTube kanalı üzerinden yaptığı ilk yayında deyim yerindeyse taş üstünde taş bırakmadı. CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk ve çürümeyi gündeme getirdiği için Sözcü’deki köşesinin ve ekran görevinin sonlandırıldığını iddia eden Özdil, yaşanan süreci "Silivri diktası" olarak tanımladı. Siyasetteki popülist yaklaşımları "zübüklük" olarak nitelendiren Özdil, yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen isimlere karşı tavrını net koydu: "Zübüğe zübük, guguk kuşu yumurtalarına guguk kuşu yumurtaları, hırsıza hırsız demeye, 6 Ok'a çöreklenmeye çalışan asalakları deşifre etmeye buradan özgürce devam edeceğiz." dedi