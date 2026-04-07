Ünlülere şafak baskını: İbrahim Çelikkol Simge Sağın ve Ersay Üner dahil 9 ünlü gözaltında
Yazı Boyutu
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen baskınlarda; Deha Bilimlier, Ersay Üner, Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan da yakalanarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Teknik ve fiziki takibin ardından elde edilen deliller ışığında düğmeye basılan operasyonda, bazı ünlülerin evlerinde yapılan aramalarda yasaklı maddelere el konulurken, şüphelilerin kan ve idrar örneklerinin alınması için sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi.