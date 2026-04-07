Konya-Afyonkarahisar Yolunda Sabah Dehşeti: Pervil Ulu Hayatını Kaybetti

Konya'nın Ilgın ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazası yürekleri dağladı. Saat 07.00 sıralarında Konya-Afyonkarahisar kara yolu üzerindeki Ilgın İlçesi Köprülü Üst Geçit'te yaşanan olayda, 30 yaşındaki genç sürücü Pervil Ulu, kullandığı otomobille bir TIR'ın hedefi oldu.

TIR Otomobili Metrelerce Sürükledi: O Anlar Kamerada

İddiaya göre, İsmail K. (25) yönetimindeki 42 S 9466 plakalı TIR, yola aniden çıkan Pervil Ulu idaresindeki 42 RK 462 plakalı otomobile hızla çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle duramayan TIR, otomobili önünde metrelerce sürükledi. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda, otomobilin kağıt gibi ezilerek sürüklendiği görüldü.

Ekipler Seferber Oldu: Genç Kadın Kurtarılamadı

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hurdaya dönen araç içerisinde yaptığı kontrollerde, sürücü Pervil Ulu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ulu'nun cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TIR Sürücüsü Gözaltına Alındı

Kazanın ardından hafif şekilde sarsılan TIR sürücüsü İsmail K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazanın meydana geldiği üst geçitte trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, belediye ekiplerinin temizlik çalışması ve araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Olayla ilgili başlatılan adli tahkikat titizlikle sürdürülüyor.