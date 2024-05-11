İZLE I Kamu İhale Kurulu'na yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü (11 Mayıs 2024) sayısında yayımlanan karara göre Kamu İhale Kurulu Başkanı Hamdi Güleç, İkinci Başkanı Mehmet Bıçkıcı oldu.

HAMDİ GÜLEÇ KİMDİR?

1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Ankara İdari Yargı Hakim Adayı olarak göreve başladı. Ankara İdare Mahkemesi Hakimi ve Danıştay Tetkik Hakimi olarak çalıştı. Kamu görevinden ayrıldığı 1997 yılından sonra serbest avukatlık yaptı. 2006 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Hukuk İşleri Başkanlığına atanarak kamu görevine geri döndü. 2007 yılında Kanunlar, Kararlar ve Hukuk İşleri Başkanı olarak naklen Cumhurbaşkanlığı'na geçti ve Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandığı tarihe kadar bu görevini sürdürdü. 16 Nisan 2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandı.

Güleç, 18 Nisan 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İhale Kurulu Başkanı olarak atandı ve 27 Nisan 2016 tarihinde yapılan yemin töreninin ardından göreve başladı.

MEHMET BIÇKICI KİMDİR?

1973 yılında Balıkesir'in Akçaova köyünde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Balıkesir'de tamamladı. 1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İİBF-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra 2006 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri ve 2008 yılında İngiltere Essex Üniversitesi'nde Avrupa Birliği alanlarında yüksek lisans eğitimlerini tamamladı.

İş hayatına, 1996 yılında Türkiye Vakıflar Bankası'nda Kambiyo Uzman Yardımcısı olarak başladı. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nde 1997-2001 yılları arasında Başbakanlık Uzman Yardımcısı ve 2001-2008 yılları arasında Başbakanlık Uzmanı olarak görev yaptı. 2008-2014 yılları arasında Başbakanlık Düzenleyici Reform Grubu'nda Başkan Yardımcılığı, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nde Kanun Tasarıları Grup Başkanlığı, Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2014 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürü olarak atandı. 07.01.2019 tarihinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Vekili olarak görevlendirildi. 26 Nisan 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandı ve 5 Mayıs 2020 tarihinde yapılan yemin töreninin ardından göreve başladı.

Karar alma süreçleri ve norm yapma teknikleri üzerine çeşitli çalışmaları bulunan Mehmet Bıçkıcı, evli ve 3 çocuk babasıdır. Arapça ve iyi derecede İngilizce dillerini bilmektedir.