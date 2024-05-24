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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024, 02:10 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024, 02:14

İZLE I Fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok! Kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Lisanslı depoculuk ücret tarifesinin üzerinde veya tarifede yer almayan hizmetler için ücret talep ve tahsil eden, ürün teslimi sırasında mevzuata aykırı şekilde ürün miktarından kesinti yapan işletmelere, hükme aykırı hareket edenlere, malları, süresinde teslim veya monte etmeyenlere binlerce liralık cezalar kesilecek.

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi TBMMde kabul edildi
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

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