İZLE I Fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok! Kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Lisanslı depoculuk ücret tarifesinin üzerinde veya tarifede yer almayan hizmetler için ücret talep ve tahsil eden, ürün teslimi sırasında mevzuata aykırı şekilde ürün miktarından kesinti yapan işletmelere, hükme aykırı hareket edenlere, malları, süresinde teslim veya monte etmeyenlere binlerce liralık cezalar kesilecek.