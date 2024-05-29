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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024, 18:25 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2024, 18:31

İZLE I Başkan Erdoğan İrlanda Başbakanı Harris ile telefonda görüştü!

Başkan Erdoğan, İrlanda Başbakanı Harris ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri, İsrail'in Filistin'e saldırıları, Gazze'ye yardım faaliyetleri ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ve İrlanda ilişkileri, İsrail'in Filistin'de uyguladığı sistematik saldırılar, Gazze'ye yönelik yardım faaliyetleri ile küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede, İrlanda'nın Filistin'i devlet olarak tanımasını takdirle karşıladığını ifade eden Erdoğan, bu hamlenin bölgede barış ve adaletin tesisi ile iki devletli çözüm çabalarına güç katacağını belirtti.

Başkan Erdoğan, adil ve kalıcı çözüm için İsrail'i uluslararası hukuka uymaya zorlayıcı adımların şart olduğunu ve hep birlikte barış vizyonunu canlı tutmak gerektiğini kaydetti.

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