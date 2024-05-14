PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024, 19:57 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024, 19:57

İZLE I Bahar ve Nihal Candan hakkında istenen ceza belli oldu İşte detaylar...

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame kapsamında Alisya Bahar Candan’ın 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken iddianamede Gülnihal Çiçek’in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi. İşte detaylar...

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 38 müşteki, 1 müşteki şüpheli ve Nihal ile Bahar Candan'ın aralarında bulunduğu 21 şüpheli yer aldı. İddianamede tutuklu şüpheli Gülnihal Çiçek'in tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edildiği de aktarıldı. İddianamede Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun liderliğindeki şebekenin ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları sazan sarmalı yöntemiyle dolandırdığı belirtildi.

CANDAN KARDEŞLER MAĞDURLARIN KANDIRILMASINDA ETKİN ROL OYNADI

Bahar ve Nihal Candan'ın suç örgütünün hiyerarşik ve organik yapısı içerisinde yer aldığı iddianamede belirtildi. İddianamenin devamında, "Şüphelilerin önceki tarihlerde çeşitli televizyon programlarına uzun süre katıldığı, ünlü olduktan sonra magazin programlarında da yer aldığı, sosyal medya platformunda çok sayıda takipçiye ulaşması sebebiyle günümüzde sosyal medya fenomeni ve ekran yüzü olarak tabir edilen bir sıfatının bulunduğu, dolayısıyla toplumun geniş kesimleri tarafından tanınan bir sima olduğu, bu özelliği sebebiyle de suç örgütü tarafından dolandırıcılık eylemlerine yönelik düzenlenen özel toplantılarda mağdurların kandırılmasında etkin rol oynadığı" ifade edildi. Şüphelilerin örgüt lideri Onur Apaydın ile yakın ilişki içerisinde olduğu da iddianamede açıklandı.

BAHAR CANDAN ÖRGÜTÜN GİZLİ MUHASEBECİSİ VE KASASI

İddianamede örgüt lideri Onur Apaydın'ın örgüt içerisinde 'gizli muhasebeci ve kasa' konumunda olan şüpheli Alisya Bahar Candan üzerinden bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve elde edilen suç gelirinin aklandığı belirtildi.

"ŞAHISLAR NİHAL CANDAN'A SAYGI GÖSTERİYORDU"

Öte yandan mağdur temin etme görevlisi olan şüpheli Hacı İsrafil Sağlam iddianamede yer verilen ifadesinde örgüt toplantılarına katıldığını söyleyerek, "Toplantılara üst kademeden herkes katılıyordu. Saha elemanları ve alt kademe asla katılamazdı. Örgütün üst yönetimindeki herkes iştirak ediyordu. Toplantıların ikisinde Nihal Candan'ı gördüm. Nihal Candan örgüt lideri Onur Apaydın'ın sevgilisiydi. Diğer şahıslar Nihal Candan'a saygı gösteriyor ve mesafeli davranıyordu. Nihal Candan'ın yanında örgütün iç işleyişine ilişkin konular araba alım satım işler konuşuldu" şeklinde beyanda bulunduğu da iddianamede ifade edildi.

CANDAN KARDEŞLER HAKKINDA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

İddianamede Bahar Candan'ın 'suç örgütüne üye olmak' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar 'kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan ise 2 kez 12 yıldan 40 yıla kadar olmak üzere toplamda 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Nihal Candan'ın ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Öte yandan diğer 20 şüpheli hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

SON DAKİKA | Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında iddianame hazırlandı! İstenen cezalar belli oldu
SON DAKİKA | Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında iddianame hazırlandı! İstenen cezalar belli oldu

SIRADAKİ VİDEO
TIKLA ÖĞREN I İstanbul'da suya yüzde 36 zam geldi! İşte yeni tarife...
14.05.2024Salı
İZLE I Yargıtay Başkanlığına seçilen Ömer Kerkez, başkanlık cübbesini giydi!
14.05.2024Salı
Başkan Erdoğan, AK Parti'de kan bağışı kampanyasına katılanları ziyaret etti
14.05.2024Salı
İZLE I Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile görüştü!
14.05.2024Salı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 4 ilde düzenlenen ‘BOZDOĞAN-38’ operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı
14.05.2024Salı
Bunlar da Var
İZLE I Balıkesir’de kuryeyi suçsuz yere böyle öldürmüş! İşte o anlar... 02:09
Kuryeyi suçsuz yere böyle öldürmüş! İşte o anlar...
14.05.2024Salı
Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı muhabirinin cesedi bulduğu an kamerada! Stüdyodakiler canlı canlı izledi! 00:22
Müge Anlı muhabirinin cesedi bulduğu an kamerada!
14.05.2024Salı
MÜGE ANLI ŞABAN ATAŞ’ın cesedini buldu! Muhabirin naaşı bulduğu anlar kamerada| ATV Müge Anlı bugünkü programı cinayet itirafı 15:55
MÜGE ANLI muhabiri aranılan kaybın cesedini buldu!
14.05.2024Salı
Müge Anlı son dakika haberler! Emine canlı yayında her şeyi itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum 25:45
Emine canlı yayında her şeyi itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum
14.05.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA