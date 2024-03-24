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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 24 Mart 2024, 17:59 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2024, 17:58

İZLE I 31 Mart yerel seçimi için 5 adımda oy kullanma rehberi!

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin açıkladığı takvim işliyor. 34 siyasi partinin yarışacağı 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, ülke genelinde, 206 binden fazla sandık kurulacak. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullanacak. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği seçimleri de yapılacak. Seçmen, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan resmi nitelikteki belgelerle oy kullanabilecek, seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı.

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