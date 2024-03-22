31 Mart yerel seçimlerine adım adım ilerlerken CHP Genel Merkezi İzmir’de 23 belediye başkanını yeniden adar göstermeyince söz konusu isimler belediyelere fazladan personel yerleştirmeye başladı. Bunun bir örneği de CHP’li Bornova Belediyesi’nden geldi. Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Aziz Kocaoğlu ile CHP’nin mevcut büyükşehir adayı Cemil Tugay’ın da katıldığı bir etkinlikte, partilisi Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’u hedef aldı. Eşki, etkinlikte yaptığı konuşmada “Bornova Belediyesi’ne yağmur gibi adam alınıyor. 70 milyona fidan alınıyor, kasadaki parayı bitirmek için” dedi.