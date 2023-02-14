JAK timleri köpeklerin de yardımıyla Kahramanmaraş'ta 100'den fazla kişiyi kurtardı ve kurtarmaya devam ediyor. Depremin 9. gününe girilmişken 198 satten bir mucize haberi Kahramanmaraş'tan geldi. Mucizenin gerçekleştiği anlar elden ele uzatılan telefonla depremzedeye kadar uzandı. O anları JAK sosyal medya hesabından paylaştı. JAK paylaşıma; ''Depremin 198. saatinde iki kardeşimiz daha enkaz altından kurtarıldı. Umudumuzu kaybetmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hep Birlikte Türkiye🇹🇷'' notu düşüldü.