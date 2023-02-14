Haberler Güncel Videoları JAK'tan videolu paylaşım! Mucize kurtuluş anı bir telefonla elden ele depremzedeye ulaştı! ''Çalışmalarımıza devam ediyoruz'' | Deprem videoları

JAK'tan videolu paylaşım! Mucize kurtuluş anı bir telefonla elden ele depremzedeye ulaştı! ''Çalışmalarımıza devam ediyoruz'' | Deprem videoları

JAK'tan videolu paylaşım! Mucize kurtuluş anı bir telefonla elden ele depremzedeye ulaştı! ''Çalışmalarımıza devam ediyoruz'' | Deprem videoları
14.02.2023 11:36

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JAK timleri köpeklerin de yardımıyla Kahramanmaraş'ta 100'den fazla kişiyi kurtardı ve kurtarmaya devam ediyor. Depremin 9. gününe girilmişken 198 satten bir mucize haberi Kahramanmaraş'tan geldi. Mucizenin gerçekleştiği anlar elden ele uzatılan telefonla depremzedeye kadar uzandı. O anları JAK sosyal medya hesabından paylaştı. JAK paylaşıma; ''Depremin 198. saatinde iki kardeşimiz daha enkaz altından kurtarıldı. Umudumuzu kaybetmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hep Birlikte Türkiye🇹🇷'' notu düşüldü.

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