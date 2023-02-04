İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'muhtar' operasyonu: Ekremci Halk TV başrolde

CHP - İYİ Parti hattında devam eden savaşta çatışmalar şiddetlendi. Kılıçdaroğlu'nun "Ben Kemal, geliyorum" diyerek ilan ettiği adaylığa "Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada feda edilemez" sözleriyle tepki veren Akşener'den sonra İYİ Partili kurmaylar da topa girdi. İYİ Parti Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış'ın Kılıçdaroğlu'nu hedef alıp İmamoğlu'nu işaret ettiği paylaşımın etkileri sürerken bomba bir gelişme daha yaşandı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale ve Ekremci Halk TV el ele vererek 'Kılıçdaroğlu'nu yerme' yayını icra etti. Özlale, "İşsizlik sorununu üniversite mezunlarını muhtarlara danışman atayarak çözemeyiz" diyerek CHP liderini hedef aldı.