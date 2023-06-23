İYİ Parti'den CHP'ye "Yerel seçimde size ihtiyacımız yok" resti!

Yerel seçimlere giderayak CHP - İYİ Parti hattında gerilim tavan yaptı. Geride bıraktığımız gün Kemal Kılıçdaroğlu, 'İmamoğlu' ve 'CHP'siz yerel seçim' planları yapan Meral Akşener'e resti çekip kurmaylarına "İttifak yokmuş gibi hareket edin" talimatı vermişti. Bunun üzerine Akşener'in A Takımı pozisyon aldı. İYİ Part Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, "Yerel seçimlerde maksimum oy ve maksimum belediye ile temsil edilebilmek ve genel seçimlere öyle gidebilmek kararlılığımız devam ediyor" diyerek CHP'ye 'Size ihtiyacımız yok' mesajı gönderdi. CHP bizim ayağımıza gelsin tutumu sergileyen Çömez, "O gün geldiğiniz bizim de şüphesiz talep edeceğimiz büyükşehir belediyeleri olacaktır" dedi. Öte yandan Meral Akşener'in kurultay sonrası kendisini yollara vuracağı öğrenildi.