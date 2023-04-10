RAMAZAN İMSAKİYE
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İYİ Parti'de liste krizi! İP Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray bombayı patlattı |VİDEO

İYİ Parti'de liste krizi! İP Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray bombayı patlattı |VİDEO
10.04.2023 10:01

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İYİ Parti'de bu kez liste krizi çıktı. İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, bombayı patlattı. Partinin oyunun barajı aşamadığını açıkladı. Akşener’i suçladı.

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İYİ Parti'de bu kez liste krizi çıktı. İzmir'den ikinci sıradan aday gösterileceğini öğrenen İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Genel Başkan Meral Akşener'i bombaladı. Temayül yoklamasında yapılan usulsüzlükleri hatırlattı. Partinin oy oranının da barajın altına düştüğü itirafını yaptı.

Çıray, "Kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım" ifadesini kullandı. Bu çıkışın ardından Akşener'in devreye girdiği ve Çıray'ı ikna etmeye çalıştığı iddiası ortaya atıldı. Antalya'dan milletvekili aday adayı olan Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya da temayüldeki usulsüzlüklere tepki göstererek partiden ayrıldı.



LİYAKAT MASALI
CHP'li Erdoğan Toprak kendi partisinden, eşi Ece Güner Toprak da İYİ Parti'den milletvekili adayı gösterildi. Ağızlarından liyakat kelimesini düşürmeyen iki parti, listelerine almadıkları diğer adayları ise şoka uğrattı. Erdoğan Toprak'ın parti içi yönetmelikleri delerek eşini de milletvekili yaptırmak istemesi CHP içinde büyük tepkilere neden oldu.

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